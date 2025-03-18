البيت الأبيض: إقامة علاقات "أفضل" مع روسيا ينطوي على "مزايا هائلة"

أكد البيت الأبيض أن تحسين العلاقات مع روسيا يحمل "مزايا هائلة"، وذلك في ضوء في مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت، التي استمرت نحو 90 دقيقة، عدة قضايا دولية، أبرزها الأزمة الأوكرانية.

واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على وقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمدة 30 يومًا كخطوة أولية نحو السلام.

كما أبدى بوتين استعداده للعمل مع واشنطن على "السبل الممكنة" لتسوية النزاع الأوكراني.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيسان قضايا الأمن والاستقرار العالمي، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة الاستراتيجية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون مجالًا محتملاً للتعاون بين البلدين، مع التركيز على منع انتشار الصراعات وتعزيز الاستقرار.

هذه المحادثات تأتي في ظل توترات دولية متصاعدة، حيث تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى إيجاد أرضية مشتركة للتعاون في مواجهة التحديات العالمية. يُذكر أن تحسين العلاقات بين البلدين قد يسهم في تعزيز الأمن الدولي وتحقيق الاستقرار في مناطق النزاع.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن بوتين أبلغ ترامب بضرورة إنهاء الولايات المتحدة وحلفائها للمساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا لوقف الأعمال العدائية. كما أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للعمل مع واشنطن على "السبل الممكنة" لتسوية النزاع في أوكرانيا.

في الختام، يُظهر هذا التواصل رفيع المستوى بين الزعيمين رغبة مشتركة في تحسين العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية، مما قد يعود بفوائد كبيرة على السلم والأمن الدوليين.