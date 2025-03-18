أحمد موسى: السادات حرر أرض سيناء وحققنا أهدافنا في معاهدة كامب ديفيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا لديها أكبر عدد من حاملات الطائرات بقدرات فائقة، مضيفا أن مصر تقوم بجهود هائلة بشأن القضية الفلسطينية.

السادات قدم مشروعا مصريا عام 78 للحفاظ على القضية الفلسطينية

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حرر أرض سيناء وحققنا أهدافنا في معاهدة كامب ديفيد، متابعا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قدم مشروعا مصريا عام 78 للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا أصدر بيانا في الفجر بأن إسرائيل تشاورت معهم بشأن تفاصيل قصف خان يونس، مستدركا أن حماس أعلنت أن الأسرى في خطر بسبب القصف الإسرائيلي.