قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو منذ توقيع اتفاق وقف النار بغزة يحاول عدم تنفيذه
مصادر أمنية سورية: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع جيش النظام السابق في حمص
تطورات جديدة في قطاع غزة.. وهذا السيناريو الأخطر | ماذا يحدث؟
معظمهم أطفال ونساء.. أحمد موسى ينفعل بسبب هجوم جيش الاحتلال الوحشي على أهل غزة
أحمد موسى: السادات حرر أرض سيناء وحققنا أهدافنا في معاهدة كامب ديفيد
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تنزانيا في زيارة ثنائية
بينهم 3 أشقاء.. مصرع 4 شباب في حادث أليم بكفر الشيخ
أحمد موسى يعلق على العدوان الإسرائيلي ضد غزة: نتنياهو لديه مشكلة كثيرة
موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا
ترامب: اتفقت مع بوتين على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا
رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا
زيلينسكي: شروط بوتين تعكس غياب النية الحقيقية لإنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة الخامسة من “نص الشعب اسمه محمد”.. مايان السيد تواجه الجميع من أجل الزواج بعصام عمر

الحلقة الخامسة من “نص الشعب اسمه محمد”
الحلقة الخامسة من “نص الشعب اسمه محمد”
شروق سلامة

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بموقف جريء من سارة (مايان السيد)، حيث تصرّ على الزواج من محمد (عصام عمر) رغم كل الظروف المعقدة التي تحيط بعلاقتهما. ورغم زواجه الأول الذي لا يزال قائمًا، وعدم معرفة أهلها بهذا الأمر، فإنها تتحدى كل التقاليد وتواجه الجميع لإتمام هذا الزواج، ما يضعها في موقف صعب قد يجلب لها الكثير من المشاكل لاحقًا.

مواجهة بين سارة ووالدة محمد
تقرر سارة مقابلة والدة محمد لإقناعها بالموافقة على الزواج، لكنها تواجه رفضًا قاطعًا منها، حيث ترى أن ابنها مستقر مع زوجته الأولى، ولا داعي لزواج جديد قد يعقد حياته. وعلى الرغم من ذلك، تصرّ سارة على موقفها وتتحدث بجرأة عن قناعاتها، مؤكدة أنها مقتنعة باختيارها، وأن أي رجل يحتاج إلى امرأة تفهمه وتشعر به، معتبرة أن زوجته الأولى لم تتمكن من ذلك، بينما هي قادرة على إسعاده.

أداء مايان السيد في هذا المشهد يعكس شخصية سارة كفتاة قوية الإرادة، لا تخشى مواجهة المجتمع أو العائلة، وتجعل المشاهد يتعاطف معها حتى وإن لم يكن متفقًا معها. حيث تظهر بين الإصرار والهدوء، وتُبقي على توازنها العاطفي، مما يجعل المشهد مؤثرًا وقويًا دراميًا.

قصة المسلسل وأحداثه
 

يستمر المسلسل في تقديم كوميديا اجتماعية مميزة تدور حول محمد، مهندس التكييف الذي يعيش حياة روتينية مملة، لكنه يسعى إلى التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، ما يضعه في العديد من المواقف الطريفة والمعقدة.

مواعيد العرض
 

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على:
‏    •    MBC مصر الساعة 9:00 مساءً
    •    إعادة على MBC مصر 2 الساعة 12:00 منتصف الليل
    •    إعادة على MBC مصر دراما الساعة 3:00 عصرًا و8:00 مساءً

المسلسل من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وتأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار

نص الشعب اسمه محمد مايان السيد عصام عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

علاج الإمساك

سعرها رخيص.. 3 طرق طبيعية لعلاج الإمساك في رمضان

طريقة عمل البيتيفور الناعم

طريقة عمل البيتيفور الناعم

طريقة عمل حواوشي فول بالبيض

طريقة عمل حواوشي فول بالبيض

بالصور

استغل آخر أيام شهر رمضان .. نصائح تساعدك على خسارة الوزن بسهولة

نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

عادة تفعلها النساء تدمر الأذن.. محمد الناظر يحذر

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

طريقة استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي .. الرابط و الخطوات

استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي
استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي
استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد