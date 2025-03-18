الحلقة الخامسة من “نص الشعب اسمه محمد”.. مايان السيد تواجه الجميع من أجل الزواج بعصام عمر

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بموقف جريء من سارة (مايان السيد)، حيث تصرّ على الزواج من محمد (عصام عمر) رغم كل الظروف المعقدة التي تحيط بعلاقتهما. ورغم زواجه الأول الذي لا يزال قائمًا، وعدم معرفة أهلها بهذا الأمر، فإنها تتحدى كل التقاليد وتواجه الجميع لإتمام هذا الزواج، ما يضعها في موقف صعب قد يجلب لها الكثير من المشاكل لاحقًا.

مواجهة بين سارة ووالدة محمد

تقرر سارة مقابلة والدة محمد لإقناعها بالموافقة على الزواج، لكنها تواجه رفضًا قاطعًا منها، حيث ترى أن ابنها مستقر مع زوجته الأولى، ولا داعي لزواج جديد قد يعقد حياته. وعلى الرغم من ذلك، تصرّ سارة على موقفها وتتحدث بجرأة عن قناعاتها، مؤكدة أنها مقتنعة باختيارها، وأن أي رجل يحتاج إلى امرأة تفهمه وتشعر به، معتبرة أن زوجته الأولى لم تتمكن من ذلك، بينما هي قادرة على إسعاده.

أداء مايان السيد في هذا المشهد يعكس شخصية سارة كفتاة قوية الإرادة، لا تخشى مواجهة المجتمع أو العائلة، وتجعل المشاهد يتعاطف معها حتى وإن لم يكن متفقًا معها. حيث تظهر بين الإصرار والهدوء، وتُبقي على توازنها العاطفي، مما يجعل المشهد مؤثرًا وقويًا دراميًا.

قصة المسلسل وأحداثه



يستمر المسلسل في تقديم كوميديا اجتماعية مميزة تدور حول محمد، مهندس التكييف الذي يعيش حياة روتينية مملة، لكنه يسعى إلى التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، ما يضعه في العديد من المواقف الطريفة والمعقدة.

مواعيد العرض



يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على:

‏ • MBC مصر الساعة 9:00 مساءً

• إعادة على MBC مصر 2 الساعة 12:00 منتصف الليل

• إعادة على MBC مصر دراما الساعة 3:00 عصرًا و8:00 مساءً

المسلسل من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وتأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار