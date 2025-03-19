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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| حسام موافي يحذر من صوم مرضى السكر.. خالد بيبو: أكرم توفيق لم يرغب في الرحيل عن الأهلي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي.

خالد بيبو: أكرم توفيق لم يرغب في الرحيل عن الأهلي

أكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، أن أكرم توفيق لم يكن يريد الرحيل عن الأهلي، مشيرا إلى أنه لو وجدت أي فرصة للبقاء في الأهلي، لن يتردد في الاستمرار".

حسام موافي يحذر من صوم مرضى السكر .. غيبوبة في أي وقت

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من صوم مرضى السكر، الذين يأخذون أدوية الأنسولين، معلقا: منتهى الخطورة.. "لو السكر وقع غيبوبة في الحال لأن المخ يحتاج سكريات برقم غير عادي".

أحمد موسى يعلن مفاجأة عن العدوان الإسرائيلي ضد غزة

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، 

تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

حسم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل بشأن رفع الدعم عن رغيف الخبز، أو رفع سعره.


وقال "فاروق" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "ننتج ما يزيد عن 250 مليون رغيف يوميًا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز أو ما يزيد عن ذلك".

فريدة سيف النصر: استبعادي من مخرج العتاولة صدمني .. فيديو

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تقديرها الكبير للمخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة"، مؤكدة أنه شخص ذو أخلاق عالية، لكنها في الوقت نفسه أبدت اندهاشها من موقف غير متوقع صدر منه باتخاذ قرار عدم استمرارها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي يعرض في شهر رمضان 2025.

أحمد عمر هاشم يوضح مكانة سورة الفاتحة عند الله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، هي خداج ، هي خداج غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة ، إني أحيانا أكون وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي ، ثم قال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ; فإني سمعت رسول الله، موضحا أن كلمة خداج تعني أن صلاته ناقصة وغير مكتملة.

بوسي ترد على اتهامات شقيقة طليقها بأنها السبب في وفاته

ردت المطربة بوسي، على تصريحات شقيقة طليقها وليد فطين واتهامها بقتله قائلة: “أنا متعودة إني أتجه لسياسة الصمت، ومش أى حد هيقول أى خبر والمفروض إني أرد”.

التوك شو خالد بيبو حسام موافي التموين فريدة سيف النصر أحمد عمر هاشم بوسي أحمد موسى

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