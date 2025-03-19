إش إش.. مي عمر تخبر ماجد المصري بحملها

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل “اش اش” تطورات درامية جديدة، حيث دخلت اش اش ومختار في مواجهة حادة مع لبنى وشادية بعد ان سمعت حوارهما، مما أشعل الخلاف بينهم وبين رجب ، خاصة بعد أن انكر مختار وكذب لبنى في كل ادعاءاتها.

وفي سيلق آخر، تتخذ اش اش قرارًا وتتهرب من الدرس الخاص بها وتتوجه إلى القسم للقاء الظابط، حيث تسلمه معلومات خطيرة عن رجب .

أما على صعيد الأحداث الخاصه بأسرة اش اش ، فقد عاد بوشكاكش للعيش مع العائلة بعد تعرضه للسرقة، لتنصدم مي عمر من وجوده بعد ما سرق اموال والدتها"انتصار"

لكن انتهت الحلقة بالصدمة الكبرى عندما أخبرت اش اش رجب بأنها حامل وتظاهرت ان طفل مختار هو طفله عن طريق رسايل الواتساب، لتكتشف بعدها مفاجأة غير متوقعة وتخبرها والدتها بأكلر صدماتها وهي أن رجب لا يمكنه الإنجاب .

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:

‏ • ON TV.

‏ • Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:

• مي عمر (إش إش)

• ماجد المصري

• خالد الصاوي

• شيماء سيف

• محمد الشرنوبي

• إدوارد

• انتصار

• ندى موسى

• دينا

• طارق النهري

• هالة صدقي

• وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.