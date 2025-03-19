قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة
جيش الإحتلال يطالب سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري
أهم 5 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك
قرار عاجل بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025
أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزارة الدفاع التايوانية : 2027 هو العام المحتمل لغزو الصين لبلادنا
عودة الأجواء الشتوية وأمطار على هذا المحافظات| الطقس اليوم
ترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن
بعد اعتقال أوغلو ..حظر كلّ أنواع التجمّعات والتظاهرات لمدة 4 أيام بأسطنبول
عجائب وأسرار صلاة الضحى في رمضان.. واظب عليها وترقب الرزق وإجابة الدعاء
مواقيت الصلاة 19 رمضان .. موعد آذان المغرب في قنا
بفعل زيادة الطلب.. تحرك أسعار الذهب بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان.. اليوم

أذان الفجر
أذان الفجر
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر "صدى البلد" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء الموافق 19 رمضان، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 19/3/2025 على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:31 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:54 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة20 مساءً.

وكانت هناك استعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إفتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار "أهلاً رمضان" بتخفيضات وصلت إلى 30% على كافة السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية .

وقام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بافتتاح سلسلة المعارض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق، مع مراعاة جودة المنتج ورضاء المواطن عن توافر السلع الأساسية والغذائية التى يحتاجها خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد أهالى أسوان أن معارض " أهلاً رمضان " فى محافظة أسوان ساهمت فى توافر السلع الأساسية من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها المواطن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بشكل كبير يلبى طلبات وإقبال المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة وبأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

وأضافوا أن هذه التخفيضات ساهمت أيضاً فى زيادة الإقبال على معارض أهلاً رمضان، ومع زيادة الإقبال توسعت محافظة أسوان فى افتتاح هذه المعارض لتكون متاحة فى المدن والمراكز المختلفة فى أسوان، بعد أن وصل إجمالى ما تم افتتاحه من معارض لـ29 معرضاً. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

أحمد موسى

شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى

مشغولات ذهبية

رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الأهلي

قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

ارشيفي

قاض فيدرالي يأمر بإعادة أنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وترامب يرد

زيلينسكي

زيلينسكي يدين هجمات روسيا على أوكرانيا

نشرة أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | إدارة ترامب تهدد بفصل ألف عالم بيئي.. وكشف ملفات سرية عن اغتيال كينيدي.. وعودة بن غفير لحكومة الاحتلال

بالصور

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة.. ويكشف أفضل الأنواع الصحية

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الزنجبيل بالعسل؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد