أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاربعاء 19-3-2025

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال تعاملات اليوم، الاربعاء الموافق 19-3-2025، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 8.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 10.5 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 9 جنيهات للكيلو، والرومي بـ10 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 18 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 25 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 28 جنيها، والألوان 60 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 15 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 11 جنيها، والثوم 19 جنيها، واللفت 6 جنيهات، والبنجر 10 جنيهات، والبطاطا 9.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 15 جنيها، و الجريب فروت 16 جنيها والليمون البلدي 60 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والبلح الرملي 18 جنيها، والبلح السيوي 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 135 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، و البرقوق المستورد 90 جنيها.

وسجلت الفراولة 32 جنيها للكيلو، و التفاح الجولدن 80 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأصفر 120 جنيهات، و العنب المستورد الأسود 120 جنيها، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 150 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و قشطة عبدالرازق 150 جنيها، و الزنجبيل 150 جنيها.