قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة الإعلام الحكومي المرعبة: قطاع غزة دخل أولى مراحل المجاعة
زيلنيسكي: لن نعترف بالأراضي المحتلة على أنها روسية
بسبب ريال مدريد.. لامين يامال يرفض شراء سيارة بيضاء
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
الشتاء يعود مجددا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال 48 ساعة
حماس تدعو الشعب الفلسطيني لـ تصعيد النفير العام ومواصلة الانتفاض
ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان
قناة مدرستنا تنشر إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025
أخبار سارة لأصحاب بطاقات التموين.. هذا موعد صرف منحة 125 جنيها للفرد
المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات
لخريجي الطب البيطري.. فرص تدريب وتشغيل في المجازر الحكومية بأسيوط
دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان لتفريج الكرب.. أدركه بـ 10 كلمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل موزانة النواب: إقامة مصنع لزجاج الألواح الشمسية يحقق قيمة مضافة لمصر

النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب إن أي استثمار يجلب لمصر، سيكون هدفه الحد من الاستيراد من الخارج. 

جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود خطة لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات 700 مليون دولار.

وأضاف عمر لـ"صدى البلد"، أن إقامة مصنع لصناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، سيكون بمثابة إضافة للاقتصاد، ويحقق قيمة مضافة للموارد الطبيعية للبلد.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذا المصنع يساهم في تشغيل عدد كبير من العمالة الفنيين المتخصصين في مجال صناعة الألواح الشمسية في مصر  ، وكل ذلك يمثل فائدة لمصر ونريد المزيد من المشروعات في مصر خلال الفترة القادمة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، المُتخصصة في تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها في مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعاون مع الشركة في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في السوق المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين.

وخلال اللقاء، قال وليد جمال الدين إن شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية هي واحدة من أكبر 3 شركات عاملة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب في إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأعرب وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه وفريق عمله في مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من وليد جمال الدين وفريقه.

وأشار "تشين" إلى أن الشركة الصينية ترغب في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، وفي حال تحقيق تقدم في هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية في تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا في هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التي تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام والدعم الحكومي الكبير المُقدم للشركات الأجنبية.

وأوضح رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية أن المشروع المُخطط إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.

واستعرض "تشين" في هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لبدء تنفيذ المشروع على الفور، مُوجهًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة التواصل مع وزيري الكهرباء والبترول لتدبير الإمدادات اللازمة للمشروع من كهرباء وغاز ورمال سيلكا، قائلًا: اتطلع إلى إقامة هذا المصنع في أسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء زجاج الألواح الشمسية صناعة زجاج الألواح الشمسية الاستيراد من الخارج الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بمناسبة عيد الأم |قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس يطبق اليوم وغدا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض

بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

الأهلي

قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق

هيفاء وهبي

منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

أرشيفية

الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. اليوم

وزير التربية والتعليم

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن .. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

ترشيحاتنا

هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة

هشة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة

هل تشبه "جورجينا الغلابة" صديقة رونالدو؟مقارنة تكشف الجمال والاختلافات

بعد الحديث عن الشبه في العتاولة.. أوجه المقارنة بين جورجينا الغلابة وصديقة رونالدو

بقفطان رمضاني نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد بوسي شلبي بإطلالة ساحرة

بقفطان رمضاني.. نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد بوسي شلبي بإطلالة ساحرة

بالصور

هشة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة

هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة

بعد الحديث عن الشبه في العتاولة.. أوجه المقارنة بين جورجينا الغلابة وصديقة رونالدو

هل تشبه "جورجينا الغلابة" صديقة رونالدو؟مقارنة تكشف الجمال والاختلافات
هل تشبه "جورجينا الغلابة" صديقة رونالدو؟مقارنة تكشف الجمال والاختلافات
هل تشبه "جورجينا الغلابة" صديقة رونالدو؟مقارنة تكشف الجمال والاختلافات

حكم تاريخي.. كيف انتصرت مصر على إسرائيل في قضية طابا ؟

طابا
طابا
طابا

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد