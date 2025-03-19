نجم الأهلي السابق يعلق على استبعاد إمام عاشور من المنتخب

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق، إن قرار استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الوطني انضباطي وليس فني.



وأضاف حنفي : "الوطنية عند التوأم حسن قوية، واستبعاد إمام عاشور ليس فنيا، ولكن بسبب عدم الالتزام والانضباط".

وتابع حنفي: "ومن وجهة نظري كان لا بد من تواجد عمر جابر وكريم الدبيس في صفوف المنتخب خاصة أنهما يؤديان بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وواصل: "قدرات تريزيجيه لا تؤهله للعب في الجبهة اليسرى وكان علي الجهاز الفني للمنتخب أن يضم لاعب في هذا المكان".

وأكمل: " المنتخب الوطني يملك سكواد قوي ولدينا محترفين في أعظم دوريات العالم وفرص الفراعنة في الفوز على إثيوبيا وسيراليون كبيرة".