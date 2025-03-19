الولايات المتحدة تعرض مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن ممولي الحوثي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الأفراد أو الشبكات التي تمول الحوثيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.



ورفعت منظمة "بطاقات ضد الإنسانية" دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" بتهمة إغراق الأجواء بمنشورات عن مبلغ 15 مليون دولار كجائزة

وتهدف المكافأة إلى الحصول على معلومات تتعلق بممولي الحوثيين أو شركائهم أو شبكاتهم المالية. ويمكن تقديم المعلومات عبر سيجنال، تيليجرام، واتساب، أو خط بلاغات.

وحاولت الجماعة أيضًا اختطاف السفن الأمريكية والإسرائيلية و إطلاق صواريخ على السفن التابعة للولايات المتحدة وحلفائها.