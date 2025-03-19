أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود احتجاجات واسعة أمام مقر شرطة إسطنبول بعد اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.

وقال وزير العدل التركي، يلماز تونج: “إن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وإن تركيا دولة قانون”.

وشهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن لـ106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.

كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.

وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

التحقيق في المناقصات والفساد

وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.



