بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباريات الذهاب يوم الثلاثاء 1 أبريل، فيما تُلعب مباريات الإياب يوم الثلاثاء 8 أبريل، باستثناء مباراة أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر التي ستقام في اليوم التالي.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ماميلودي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب لوفتوس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، مباراة الذهاب، وستقام مباراة الإياب على ملعب حمادي العقربي الأولمبي في الساعة التاسعة مساءً.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب ضيفه الهلال السوداني على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءًَ، قبل أن ينتقل إلى ستاد الشيخة ولد بوعيدة في نواكشوط بموريتانيا لخوض مباراة الإياب والتي من المقرر أيضا أن تقام في التاسعة مساءً.

ويلتقي بيراميدز مع ضيفه أس أف آر على ملعب 30 يونيو (الساعة 9:00 مساءً)، قبل مباراة الإياب المقررة على ملعب الشرف في مكناس (الساعة 9:00 مساءً).

وأخيرًا، سيستضيف مولودية الجزائر فريق أورلاندو بايرتس على ملعب 5 يوليو 1962 (الساعة 9:00 مساءً)، وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 9 أبريل على ملعب أورلاندو (الساعة 6:00 مساءً ).