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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا؟ ستذهل من النتيجة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا
رنا عصمت

البنجر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية ذات الخصائص العلاجية، ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي بطرق متنوعة ولذيذة، مثل إضافته إلى العصائر، أو تناوله مشويًا، أو استخدامه في السلطات والمقبلات.

ومن فوائد البنجر الصحية:

للرجال فقط.. 5 فوائد لتناول البنجر لم تسمع عنها

1-غني بالعناصر الغذائية: يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ، مثل الفولات والمنغنيز والنحاس، مع سعرات حرارية منخفضة ودهون قليلة.

2-يساعد على خفض ضغط الدم : لاحتوائه على نسبة عالية من النترات، التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3-يعزز الأداء الرياضي: يساعد على تحسين استخدام الأكسجين وزيادة القدرة على التحمل، لذا يُفضل تناوله قبل التمارين بساعتين إلى ثلاث ساعات.

4-يقلل الالتهابات: يحتوي على مركبات قد تساهم في تقليل الالتهابات.

5-يعزز صحة الجهاز الهضمى: البنجر مصدر جيد للألياف، مما يدعم صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

6-يحسن وظائف الدماغ: النترات الموجودة في البنجر قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز الوظائف الإدراكية.

7-قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان: بعض الدراسات تشير إلى أن المركبات الموجودة في البنجر قد تساهم في مكافحةالسرطان.

8-يساعد على ضبط الوزن: يحتوي على نسبة عالية من الماء، وألياف معتدلة، وبروتين قليل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحسين جودة النظام الغذائي دون زيادة في السعرات الحرارية.

طريقة تحضير سلطة البنجر بطريقة شهية ولذيذة..

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سلطة البنجر (الشمندر) الصحية واللذيذة

المكونات:

2 حبة بنجر (شمندر) متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 فص ثوم مهروس (اختياري)

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة خل تفاح (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون (اختياري)

حفنة من البقدونس أو الجرجير المفروم للتزيين

طريقة تحضير سلطة البنجر..

1.سلق البنجر: اغسل البنجر جيدًا، ثم اسلقه في ماء مغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج. بعد ذلك، قشره وقطعه إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة.

2.للتتبيلة: في وعاء صغير، امزج عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الملح، الفلفل الأسود، وخل التفاح والكمون إذا كنت تستخدمهما.

3. ضع قطع البنجر في طبق التقديم، واسكب فوقها التتبيلة، ثم قلّبها جيدًا حتى تتشرب النكهات.

4.رش البقدونس أو الجرجير المفروم على الوجه، ويمكنك إضافة حفنة من الجوز المجروش أو الجبنة الفيتا لمذاق مميز.

5.يُفضَّل ترك السلطة في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة قبل التقديم لتعزيز النكهة.

يمكنك إضافة مكعبات الجبن الفيتا أو الجوز لإضافة قوام ونكهة غنية.

يمكن استبدال الليمون بالرمان لإضافة طعم حلو وحامض مميز.

إضافة ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن توازن الطعم إذا كنت تحب النكهة الحلوة قليلاً.

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا؟ ستذهل من النتيجة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا
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