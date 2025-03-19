رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل لضبط الإعلام والدراما

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك تعليقات على الأعمال الدرامية التي ظهرت في شهر رمضان، وهي أنها لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأعمال الدرامية تصدر مشهد كما لو كان المجتمع المصري هو الذي نراه.

وأشار إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي وهو تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية تسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.

وتابع أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للعمل على ضبط الإعلام والدراما تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي تضم العديد من الجهات المعنية والمتخصصين والشركة المتحدة.

