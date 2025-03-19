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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد لاعبه مهاب ياسر

مهاب ياسر
مهاب ياسر
سارة عبد الله

هنأ نادي الزمالك، لاعبه مهاب ياسر بمناسبة عيد ميلاده عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وكتبت صفحة نادي الزمالك: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا مهاب ياسر”.

واستقر جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك ، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه الدوليين أمام الجونة، ومن المقرر أن يعتمد المدرب برتغالي جوزيه بيسيرو على عدد من البدلاء والشباب.


تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي

 الدفاع: أحمد حسام، محمود حمدي “الونش”، صلاح مصدق.

 الوسط: محمد حمدي، أحمد محمود، محمود جهاد، سيف فاروق جعفر.

 الهجوم: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، حسام أشرف.

مهاب ياسر الزمالك عيد ميلاد مهاب ياسر

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