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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر لعبة جراند ثفت أوتو 6 وموعد وصولها المرتقب

جراند ثفت أوتو 6
جراند ثفت أوتو 6
شيماء عبد المنعم

مع اقتراب موقع إصدار لعبة جراند ثفت أوتو 6، تزداد الإثارة حولها بشكل متسارع بفضل التفاصيل المتوفرة حديثا عن GTA 6، مثل تاريخ الإصدار والسعر وتوافر اللعبة.

تاريخ إصدار جراند ثفت أوتو 6

تعد جراند ثفت أوتو 6 واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في 2025، حيث من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة في 1 أبريل المقبل، حيث ستقدم تجربة لعب مذهلة مع تحسينات كبيرة في ميكانيكيات اللعبة، ويتوقع أن تحدث اللعبة نقلة نوعية في عالم الألعاب المفتوحة.

كشفت الإعلانات التشويقية التي ظهر في شهر ديسمبر الماضي، عن أن لعبة جراند ثفت أوتو 6، سيتم طرحها في خريف عام 2025، كما تشير بعض التكهنات أنه من المحتمل أن يتم إطلاقها في 17 سبتمبر 2025، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لإصدار GTA V.

وتتضمن الشخصيات الرئيسية باللعبة جيسون ولوسيا، ومن المتوقع أن تكشف Rockstar، عن مزيد من التفاصيل حول قصة اللعبة أسلوب اللعب والميزات الجديدة التي ستضيفها.

من المتوقع أن يتم إصدار جراند ثفت أوتو 6 في خريف عام 2025، وفقا لما صرحت به شركة Rockstar، وستكون متاحة على منصات PlayStation 5 و Xbox Series X هي المنصات الأولية للعبة، مع توقع إصدار للكمبيوتر الشخصي في عام 2026.

سعر لعبة جراند ثفت أوتو 6

من المتوقع أن يتم إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6 مقابل سعر مرتفع نظرا للميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لتطويرها.

أما عن الأسعار قد تكلف المتغيرات الخاصة ما يصل إلى 100 دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن تبلغ تكلف الإصدار الأساسي حوالي 70 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحاول Rockstar أن تقدم جراند ثفت أوتو 6 تجربة ألعاب ديناميكية وجذابة مع نظامها المطلوب المحدث والأحرف الأكثر ذكاء.

وتدور أحداث لعبة جراند ثفت أوتو 6 في ناب سيتي والمناطق المحيطة بها، مثل الاهوار والمناطق الريفية التي استلهمت من ولاية فلوريدا، يترقب اللاعبو تحسينات كبيرو في ميكانيكيات اللعب.

جراند ثفت أوتو 6 GTA 6 لعبة جراند ثفت أوتو 6

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