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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وسط البلد تستضيف الحضرة ويونس وسامى وبلالة وميخا بالجمهورية

ايهاب يونس
ايهاب يونس
محمد نحلة

فى إطار أنشطة وزارة الثقافة وختاما للبرنامج الرمضانى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام يقدم فريق وسط البلد حفلاً يستضيف خلاله الشيخ إيهاب يونس ، المنشد عبد الرحمن بلاله ، المطرب عادل ميخا ، عازف الكمان محمد سامى وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٢١ مارس على مسرح الجمهورية .

يضم البرنامج عدد من المفاجآت الفنية إلى جانب نخبة من أعمال الفريق المميزة منها قربيلى ، وسط البلد ، أنتيكا ، هيلاهوب، عم مينا ، مجنون ، إتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها .

الجدير بالذكر أن وسط البلد فريق موسيقى غنائى بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الإنتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد أن خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية المعروفة .

الأوبرا الجمهورية إيهاب يونس

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