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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب: ضوء أخضر أمريكي وأجندة داخلية دفعت نتنياهو لاستئناف الحرب

حرب غزة
حرب غزة
أسامة علي

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يأتي في إطار عدة عوامل، منها ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وأجندة داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مشيرًا إلى أن نتنياهو ربما أدرك بعد 15 شهرًا من الحرب أنه فشل في تحقيق أهدافه المعلنة، مثل القضاء على حركة حماس أو استعادة المحتجزين.  

وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"،  أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية من المتطرفين في حكومته، الذين يدفعون نحو تصعيد الحرب بدلًا من الدخول في المرحلة الثانية من الهدنة، والتي كانت تتضمن إعادة الإعمار وحل الدولتين.

لاعبًا رئيسيًا

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، رغم مشاركتها في الوساطة مع مصر وقطر، منحت نتنياهو ضوءًا أخضر لاستئناف الهجمات، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية. وأكد أن الموقف العربي الموحد، خاصة بعد القمة العربية الأخيرة، يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.  

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد القصاص أن مصر تظل لاعبًا رئيسيًا في الجهود الدبلوماسية، حيث تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس. وأشار إلى أن الخطة العربية التي قدمتها مصر خلال القمة الأخيرة يمكن أن تكون أساسًا للحل، خاصة في ظل عدم وجود بديل واضح للحرب.  

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