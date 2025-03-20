النائب محمد إسماعيل يضع روشتة لإصلاح الإعلام الرياضي.. فيديو

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، أن الإعلام الرياضي في مصر أصبح سلاحًا ذا حدين، حيث يلعب دورًا بارزًا في تغطية الأحداث الرياضية، لكنه في الوقت نفسه قد يثير الفتن والبلبلة بين الأندية والجماهير، خاصة عندما تغيب الموضوعية وتحكمه المصالح الشخصية.



وأشار إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الإعلام الرياضي يعكس بشكل واضح ما يحدث داخل الدوري المصري، حيث لا تزال العدالة الرياضية مطلبًا أساسيًا لنجاح المنظومة.



وأضاف أن تدخل الدولة في بعض الملفات الرياضية، مثل مشاركات مصر في الأولمبياد، كشف عن أوجه القصور في العمل المؤسسي، مما يتطلب رؤية شاملة لإصلاح القطاع الرياضي.



وأشاد إسماعيل بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، خاصة في تطوير البنية التحتية وإصدار قانون الرياضة الجديد، لكنه شدد على ضرورة وجود رؤية مستقبلية عادلة تعزز الاحتراف الحقيقي في كرة القدم المصرية.



وعبّر عن حزنه الشديد بسبب غلق باب الاحتراف أمام اللاعبين الصاعدين، مشيرًا إلى أن الأندية الكبرى في مصر، مثل الأهلي والزمالك، تضع بطولات الدوري المحلي فوق مصلحة اللاعبين، مما يعطل احترافهم الخارجي.

وأوضح أن المحترفين المصريين الأكثر نجاحًا، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، خرجوا من أندية غير جماهيرية، وهو ما يكشف أن سياسة الاحتراف في مصر تحتاج إلى إعادة نظر.



وأضاف إسماعيل أن الإعلام الرياضي يساهم أحيانًا في تأجيج الأزمات، بدلًا من حلها، نتيجة تأثره بمصالح مجالس إدارات الأندية، إلى جانب بعض الأخطاء التحكيمية التي تثير الجدل.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة للبيع والشراء، بالإضافة إلى تسويق الناشئين بشكل احترافي، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للكرة المصرية.

