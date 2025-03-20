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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ألم الحلق في الصيام ..كيفية التخلص منه

ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
رنا عصمت

يُعتبر ألم الحلق من المشاكل الشائعة خلال شهر رمضان، وقد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، لذا نقدّم لك بعض العلاجات التى يمكنك التخلص منه فى المنزل وفقًا لموقع dailymedical.

عدة عوامل تسبب التهاب الحلق مع الصيام..

1- الجفاف: 

قلة شرب الماء أثناء الصيام تؤدي إلى جفاف الحلق، مما يجعله أكثر عرضة للتهيج والالتهاب.

2-التحولات الحرارية:

 الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة، مثل الجلوس في أماكن مكيفة بعد تناول الطعام الساخن، قد يزيد من خطر التهاب الحلق.

3- تناول الأطعمة المهيجة:

 الأطعمة الحارة أو الحمضية قد تسبب تهيجًا للحلق، خاصة عند تناولها بكثرة في وجبتي الإفطار والسحور.

4- ارتجاع المريء:

 تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى ارتجاع الأحماض المعدية إلى الحلق، مما يسبب شعورًا بالحرقان.

5- الحساسية والتلوث:

 التعرض للغبار أو الدخان أو المواد المهيجة قد يؤدي إلى احتقان الحلق وزيادة الشعور بالألم.

6- العدوى الفيروسية أو البكتيرية: 

قد يكون ألم الحلق ناتجًا عن نزلات البرد أو التهاب الحلق البكتيري مثل التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة.

طرق التخفيف من ألم الحلق في رمضان:

1 شرب الماء بكثرة خلال فترة الإفطار للحفاظ على ترطيب الجسم.

2 الغرغرة بالماء الدافئ والملح لتخفيف الالتهاب وتقليل الألم.

3 تناول العسل والليمون، حيث يساعد العسل على تهدئة الحلق والليمون يعمل كمضاد للبكتيريا.

4 تجنب التدخين واستنشاق الهواء الجاف، واستخدام مرطبات الهواء إذا لزم الأمر.

5 تجنب المشروبات الباردة جدًا أو الساخنة جدًا لتقليل التهيج.

6 إراحة الصوت، خاصة إذا كان سبب الألم هو الإفراط في الكلام أو التحدث بصوت مرتفع.

7 استخدام مسكنات الألم عند الحاجة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، ولكن وفقًا لتعليمات الطبيب.

8 إذا استمر الألم لأكثر من بضعة أيام أو كان مصحوبًا بحمى شديدة أو صعوبة في البلع أو ظهور بقع بيضاء على اللوزتين، فمن الأفضل استشارة الطبيب لاستبعاد وجود عدوى بكتيرية تتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية..

ألم الحلق والصيام كيفية التخلص منه التهاب الحلق مع الصيام كيفية التخلص من ألم الحلق والصيام

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