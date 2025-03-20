محافظ الجيزة يشهد احتفالية إفطار 7000 طفل يتيم بالشيخ زايد

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية إفطار ٧٠٠٠ طفل يتيم بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد وذلك خلال فعالية نظّمتها مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الإنسانية، مؤكداً أن رعاية الأيتام ودعمهم هو واجب وطني وإنساني يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات.

كما أشاد بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدّخر جهداً في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب.

وخلال الاحتفالية شهد محافظ الجيزة ووزير الشباب والرياضة تسليم شهادة الأيزو لأول مرة لمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، في خطوة تعكس التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب، وفقاً للمعايير الدولية للجودة وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لجهود المركز في تقديم بيئة رياضية وثقافية متميزة تساهم في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل.