هيفضل سيد القارة .. إعلامي يوجّه رسالة دعم للاعبي الزمالك

وجّه الإعلامي عمرو الدرديري رسالة دعم للاعبي الزمالك بعد تعادل الفريق أمام الجونة في كأس عاصمة مصر.

وكتب “الدردير” عبر حسابه: “مهما حصل، يبقى الزمالك سيد القارة”.

تفاصيل المباراة

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء الزمالك والجونة، الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز علي الزاهدي هدف تقدم الجونة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، قبل أن ينجح محمود حمدي "الونش" في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الوقت القاتل (90+4)، ليعلن الحكم بعدها نهاية اللقاء.

ترتيب المجموعة بعد المباراة

بهذه النتيجة، يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحل الزمالك في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في حين يقع سموحة ومودرن سبورت في المركزين الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.