25 طن سولار.. الحماية المدنية تنقذ السلام من كارثة بعد حريق سيارة مواد بترولية

أنقذت الحماية المدنية في القاهرة مدينة شارع الترول بمدينة السلام من كارثة بعد اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية محملة بـ ٢٥ طن سولار أثناء تواجدها وسط العقارات.

ولقي سائق مصرعه بمنطقة مدينة السلام جراء حريق التهم سيارة مواد بترولية في منطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام في القاهرة.

ونشب حريق هائل في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

6 سيارات اطفاء

وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مصحوبة بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها ومحاصرة ألسنة اللهب الناتجة عن حريق المواد البترولية.