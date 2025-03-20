كيف تتغلب على غضبك؟.. عالم بالأوقاف يكشف وصية الرسول

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن التحكم في النفس أثناء الغضب هو قمة القوة وليس ضعفًا، مشيرًا إلى أن الغضب شعور إنساني طبيعي، ولكن المشكلة تكمن في كيفية التعامل معه.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نموذجًا رائعًا في ضبط النفس، مستشهدًا بحديثه عندما جاءه رجل يطلب منه الوصية، فقال له: "لا تغضب" وكررها ثلاث مرات، مما يدل على خطورة الغضب وأثره السلبي على العلاقات الإنسانية.

وأضاف أن الغضب قد يؤدي إلى قرارات مدمرة، مثل إنهاء علاقات أو اتخاذ مواقف قد يندم عليها الإنسان لاحقًا، ناصحا عند الشعور بالغضب بالسكوت، وتغيير الوضعية، والابتعاد عن مصدر التوتر، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع".

وشدد الدكتور أيمن أبو عمر، على أن الرحمة وقت الغضب من أعظم الصفات التي دعا إليها الإسلام، مؤكدًا أن الشخص الذي يتحلى بالحلم وضبط النفس يكسب احترام الناس ومحبتهم، ويحقق السلام النفسي والاجتماعي.