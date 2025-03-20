منتخب جامعة بنها يحصد الذهب في خماسي كرة القدم بدوري الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في دوري الجامعات (دورة الشهيد الرفاعي)، والمقامة بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب الفائزين

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهّله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول، مشيدًا بالجهود التي يبذلها طلاب الجامعة لرفع اسم جامعتهم في هذا المحفل الرياضي المميز.

وأكد “الجيزاوي” حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة المجالات، وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن إدارة الجامعة حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.