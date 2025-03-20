قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي قبل مواجهة إنبي
وزير الشباب: الصحافة والرياضة مساران متوازيان في دعم الهوية المصرية
ضبط 7 كيانات غير شرعية.. السياحة تدفع بلجان تفتيش على مراكز الغوص واليخوت
هل يمكن أن تكون ليلة القدر 21 رمضان؟.. رد حاسم من العلماء
وزير الرياضة للاعبي رفع الأثقال: مصر تستحق منكم بذل الغالي والنفيس.. والهدف منصات التتويج
أفضل مشروبات تخفيف الوزن .. وصفات مجربة من القرفة والكمون والنعناع
معهد الفلك: 29 مارس كسوف جزئي للشمس يستمر لأكثر من 3 ساعات ولن يرى في مصر
الذهب في مصر يسجل 4300 جنيها
جامعة بنها تبدأ تحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي
ساعة الأرض .. مصر تشارك العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار
منتهي الصلاحية الحلقة 6.. تامر نبيل يحاول اقناع محمد فراج بالسفر بسبب هبة مجدي
جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراض بقيمة تُقدّر بـ 130 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو مركز الفتوى: الصلاة والتصالح مع الله أساس السعادة والتوازن النفسي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال عبد الله سلامة، عضو المركز الإعلامي للفتوى الإلكترونية، إن الإنسان يستطيع أن يصلح علاقته مع الله من خلال العبادة والتصالح الصحيح.

 وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية بصباح الخير يا مصر أن الصلاة تمثل إحدى أهم وسائل التقرب إلى الله، حيث تقوي الاتصال بين الإنسان وربه، ما يساهم في تحقيق السعادة الداخلية.

 وأضاف أن الصلاة ليست مجرد أداء شعائر، بل هي مصدر رئيسي للتوازن النفسي، حيث تمنح الشخص قدرة على الشعور بالطمأنينة والراحة، وتعمل على تحسين حالته النفسية. 

وأكد أن هذا الاتصال المستمر بالله عبر الصلاة يعزز القوة الإيجابية في نفس الإنسان، مما يساعده على مواجهة تحديات الحياة والمشكلات اليومية بعزيمة وإرادة قوية.

وأشار سلامة إلى أن التصالح الصحيح مع الله ليس فقط في أداء العبادة، بل في فهم دور الإنسان في الحياة وإدراك أهمية شكر نعم الله والاعتراف بفضله وهذا التصالح يعزز السكينة في النفس ويزيد من قدرة الإنسان على التعامل مع صعوبات الحياة.

وتابع:كلما كانت علاقة الإنسان بالله أقوى وأصدق، كلما شعر بسلام داخلي يمكنه من مواجهة تحديات الحياة بثقة أكبر.

شهر رمضان والصيام:

 وأضاف عبد الله سلامة أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة للمسلم للتقرب إلى الله من خلال الصيام حيث يشير إلى أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو وسيلة لتنقية النفس وحفظ الجوارح، وهو ما يؤدي إلى راحة نفسية عميقة.

عبد الله سلامة عضو المركز الإعلامي للفتوى الإلكترونية شهر رمضان العبادة والتصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

حالة الطقس

الشتاء يعود .. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

رئيس الوزراء

حقيقة بيع بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل كاملة| إنفوجراف

صورة أرشيفية

يصل لميدان الحصري | مفاجأة لسكان أكتوبر والجيزة والقاهرة والمدن الجديدة.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى سعر البانيه

شوبير

تعليق ناري من شوبير على تأهل طائرة رجال الأهلي لنهائي بطولة الدوري

ترشيحاتنا

هبة مجدي

كان نفسي أكمل كويسة.. هبة مجدي تشوق جمهورها بـ أحداث جديدة للمداح

منة فضالي

منة فضالي: عمرو سعد ابن بلد وأتمنى تكرار التعاون معه l خاص

عمرو سعد

سيد الناس الحلقة 20 .. ملك أحمد زاهر تتزوج من نجل عمرو سعد قبل وفاته

بالصور

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر في مسجد السيدة نفيسة.. صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

فيديو

محمد نجاتي

اللي مش عايزة تتحضن متمثلش.. محمد نجاتي يكشف عن رأيه في مشاهد التلامس|فيديوجراف

حلا شيحة

لبست الحجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بعد آخر ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد