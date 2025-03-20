عضو مركز الفتوى: الصلاة والتصالح مع الله أساس السعادة والتوازن النفسي

قال عبد الله سلامة، عضو المركز الإعلامي للفتوى الإلكترونية، إن الإنسان يستطيع أن يصلح علاقته مع الله من خلال العبادة والتصالح الصحيح.

وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية بصباح الخير يا مصر أن الصلاة تمثل إحدى أهم وسائل التقرب إلى الله، حيث تقوي الاتصال بين الإنسان وربه، ما يساهم في تحقيق السعادة الداخلية.

وأضاف أن الصلاة ليست مجرد أداء شعائر، بل هي مصدر رئيسي للتوازن النفسي، حيث تمنح الشخص قدرة على الشعور بالطمأنينة والراحة، وتعمل على تحسين حالته النفسية.

وأكد أن هذا الاتصال المستمر بالله عبر الصلاة يعزز القوة الإيجابية في نفس الإنسان، مما يساعده على مواجهة تحديات الحياة والمشكلات اليومية بعزيمة وإرادة قوية.

وأشار سلامة إلى أن التصالح الصحيح مع الله ليس فقط في أداء العبادة، بل في فهم دور الإنسان في الحياة وإدراك أهمية شكر نعم الله والاعتراف بفضله وهذا التصالح يعزز السكينة في النفس ويزيد من قدرة الإنسان على التعامل مع صعوبات الحياة.

وتابع:كلما كانت علاقة الإنسان بالله أقوى وأصدق، كلما شعر بسلام داخلي يمكنه من مواجهة تحديات الحياة بثقة أكبر.

شهر رمضان والصيام:

وأضاف عبد الله سلامة أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة للمسلم للتقرب إلى الله من خلال الصيام حيث يشير إلى أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو وسيلة لتنقية النفس وحفظ الجوارح، وهو ما يؤدي إلى راحة نفسية عميقة.