نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف بطريق 21 الصف

أجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة بمركز الصف.

وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الرصف بطريق 21 الصف بنطاق قرية الأقواز تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وتفقد التجهيزات النهائية لمشروع موقف السرفيس الجديد بمدينة الصف تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تابع الشهابي، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بشوارع مسجد الهدي ومتفرعاته ومسجد أسماء جعفر ومتفرعاته ومنطقة الإدارة الأزهرية بمدينة الصف.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق الاوتوستراد بعرب أبو ساعد بداية من طريق ٢١ في اتجاه ١٥ مايو مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال من نقل تعارضات المرافق في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وجهاز السرفيس بالمحافظة وشركة كهرباء جنوب القاهرة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة مياة الشرب بالقاهرة و الشركات المنفذة للأعمال.