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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالجلد .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

كارولين عزمي
كارولين عزمي
ميرنا محمود

شاركت الفنانه كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت كارولين عزمي بإطلالةجذابة  مرتدية بنطلون جلد باللون البني و بلوزة طويلة باللون البيج  ، كما اعتمدت مكياج بسيط بألوان ترابية يبرز جمال ملامحها ،وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

شهدت الحلقة 18 من مسلسل فهد البطل، تقدم توفيق التمساح لطلب الزواج من راوية بعد الاعتداء عليها.

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وتوصل فهد البطل لمعرفة من تورط للإيقاع بشقيقته ولكن والد كناريا اختفى وباع شقته لصالح المنزل.
 

وفي نفس الحلقة تعرضت إحدى شحنات توفيق التمساح للقبض عليها من قبل الشرطة ولكن السايق تحمل المسئولية فيما هدد شقيقه التمساح وولده بفضح أمرهم مقابل أموال:
 

ووافقت راوية على الزواج من توفيق التمساح بعد رفض ريكو الزواج منها بسبب عملها في الكباريه.


 

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.
 

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.
 

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

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