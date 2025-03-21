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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مها تطلب الخلع في محكمة الأسرة .. والسبب الخيانة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت مها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن قررت أن تضع حداً لحياتها الزوجية بعد اكتشافها خيانة زوجها، حيث وقفت أمام القاضي تطلب الخلع، معللةً طلبها بتعرضها للخيانة من قبل زوجها الذي كان على علاقة مع امرأة أخرى.

مها تطلب الخلع بسبب خيانة زوجها

تحدثت مها بنبرة حزن قائلة "لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أجد فيه نفسي في هذا المكان، لكن خيانة زوجي دمرت كل شيء تزوجنا منذ خمس سنوات، وعشت معه سنوات من الحب والتفاهم، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر علامات الشك كنت أرفض الفكرة تمامًا، ولكن بعد اكتشاف رسائل على هاتفه، تأكدت من خيانته".

وأضافت مها "كنت أبحث عن الأعذار له في البداية، ولكن بعد أن تأكدت من الخيانة أكثر من مرة، لم أستطع تحمل الإهانة أكثر حاولت أن أتحدث معه، ولكن كان يرفض الاعتراف بما حدث وبعد أن فقدت الثقة فيه، قررت أن أطلب الطلاق، فلم أعد قادرة على العيش مع شخص لم يحترم مشاعري."

وأمام محكمة الأسرة وقفت مها بمشاعرها المتباينة، فهي لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنها شعرت أن الكرامة لا يمكن التضحية بها، وأن الحياة لا تستحق العيش في ظل خيانة وعدم احترام.

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