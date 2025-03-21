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الإشراف العام
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طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس مدينة كرداسة يرد على اتهامه بالتعدي على مواطن وكسر ذراعه | التفاصيل

رئيس مركز ومدينة كرداسة
رئيس مركز ومدينة كرداسة
أحمد العيسوي

أثارت مزاعم اعتداء رئيس مركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، اللواء عادل توفيق برغش، على أحد المواطنين أثناء إنهاء إجراءات التصالح، جدلًا واسعًا. 

وفي تصريحات رسمية، أوضح اللواء برغش تفاصيل الواقعة، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، وكاشفًا عن الأسباب الحقيقية وراء ما حدث.

بداية الواقعة

بدأت القصة عندما حضر المواطن إلى مركز المعلومات في المدينة، مطالبًا بالحصول على إفادة بشكل عاجل، حيث كان لديه جلسة محكمة في اليوم التالي. وبعد مراجعة أوراقه، تبين أنها غير مستوفية للشروط، كما تضمنت تعديلات بخط اليد بالقلم الأزرق، مما أثار الشكوك حول صحتها. وبناءً على ذلك، طُلب منه الحضور في اليوم التالي لمقابلة المهندسة المسؤولة لمراجعة المستندات.

موقف رئيس المدينة

وفقًا لرواية اللواء برغش، فإن المواطن عاد لاحقًا في غير أوقات العمل الرسمية، وطلب مقابلته، مما أثار الريبة حول تصرفه. وأوضح أن المواطن بدأ في الصراخ، دون أي مبرر، مما استدعى تدخل الأمن لإخراجه من المكتب، دون أن يتعرض لأي اعتداء جسدي.

وأضاف برغش أن الأمور أخذت منحى آخر عندما تبين لاحقًا أن شقيق المواطن كان يقوم ببناء طابق مخالف، وهو ما استدعى تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة، وهو ما قد يكون سببًا إضافيًا في افتعال المشكلة.

نفي مزاعم الاعتداء

وشدد رئيس مركز ومدينة كرداسة على أنه من غير المقبول أن يعتدي مسؤول على أي مواطن، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع طبيعة دوره كمسؤول عن خدمة المواطنين. كما أكد أن المواطن الذي يدعي الاعتداء لم يقدم أي تقارير طبية من أي مستشفى تثبت تعرضه لأي إصابة أو مشكلة صحية بسبب الحادثة المزعومة.

 

واختتم اللواء برغش تصريحاته بالتأكيد على التزامه بالقانون واحترامه لحقوق المواطنين، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الادعاءات التي قد تهدف إلى التشويه أو التغطية على مخالفات قانونية. كما أشار إلى أن الأجهزة المعنية تتابع الأمر، لضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

كرداسة المواطنين الجيزة القصة اللواء

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