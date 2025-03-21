في عيد الأم .. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

حرص الفنان حسن الرداد على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدته الراحلة، السيدة فادية الرداد، بمناسبة عيد الأم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الرداد عبر «فيس بوك»: “كل سنه وانتى طيبة يا أمى بمناسبة عيد_الأم، وكل سنه وكل أم بألف صحة، ربنا يخلى لكل الناس امهاتهم، ويرحم امهاتنا جميعا ويصبر كل اللى فقد أمه”.

وأضاف: “عايز أقول لكل الناس مافيش اغلي في الدنيا من الأم، إوعى حد يزعل والدته أو يضايقها للحظة واحدة واللى مزعل أمه يجرى بسرعه يبوس رجليها عشان الأم هي البركة والأمان هي الدعوه الحلوة اللى من القلب اللى بتفتح لك أبواب السما”.

تابع: “كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وكل أم على راسنا جميعا..أرجو الدعاء لوالدتي السيدة #فادية_الرداد”.

و يذكر ان مسلسل عقبال عندكم بطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، علاء مرسى، حجاج عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.