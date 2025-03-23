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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف.. العلاقة بين مرض السكري وأمراض القلب

السكري
السكري
نهى هجرس

الإصابة بمرض السكري تجعلك تشعر بالعطش والتعب أو حتى الجوع، ولكن هل تعلم أن بعض أعراض هذا المرض تؤثر أيضًا على قلبك؟.

وصفت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، عام 2020، داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية (CAD) بأنهما “رفيقان سيئان”.

وأوضحت أن خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري مساويًا لخطر الإصابة بأمراض القلب لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت. 

وقدّر الباحثون أن 90٪ من مرضى السكري من النوع الثاني قد يموتون بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية في غضون 10 سنوات فقط.

وتشمل عوامل الخطر لكلا الحالتين، ارتفاع نسبة الكوليسترول، وسوء التغذية، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والتدخين، فكيف يمكنك إذًا تقليل مخاطر الإصابة؟.

كيفية مكافحة مرض السكري وأمراض القلب

خفض الكوليسترول

يُقدر أن 94 مليون ممن تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر، يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

وأظهرت الأبحاث أن دهون البطن تعزز إنتاج ما يُسمى بالكوليسترول "الضار"، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد يوصي طبيبك بتناول المزيد من المكسرات والأفوكادو والأسماك الدهنية والحبوب الكاملة والفواكه والفاصوليا لخفض الكوليسترول.
 

تناول طعامًا صحيًا

يُعدّ استبدال الأطعمة الغنية بالدهون، بالفواكه والخضراوات الطازجة والبروتينات قليلة الدهون؛ طريقةً أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المتحولة، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 25%، وزيادة خطر الوفاة بنسبة 31%.

ويجب عليك أيضًا تقليل استهلاك الملح، إذ توصي جمعية القلب الأمريكية، بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملليغرام يوميًا (ملعقة صغيرة).

ضبط ضغط الدم

تتزايد أعداد المصابين به بين الشباب، إذ يُصيب ارتفاع ضغط الدم واحدًا من كل 8 بالغين دون سن الـ 40، وقد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تمدد الأوعية الدموية.

ووجدت إحدى الدراسات، أن انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 10 نقاط مئوية؛ يُقلل من مخاطر مضاعفات مرض السكري بنسبة 12%.

المصدر times of india

السكري أمراض القلب الكوليسترول خفض الكوليسترول

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