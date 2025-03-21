آخر التطورات الميدانية بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، بأن المشهد الميداني في العاصمة السودانية الخرطوم شهد تغييرات جوهرية خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الجيش السوداني تحرير القصر الجمهوري.

وقال الجندي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن الآن في طريقنا إلى القصر الجمهوري برفقة وفد إعلامي، وهو ما يعكس استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد إعلان تحريرها بالكامل"، موضحًا أن مناطق عدة في العاصمة، من بينها أم درمان ووسط الخرطوم، شهدت احتفالات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن الفرحة باستعادة رمز السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن الجيش السوداني يواصل تقدمه، حيث تمكن خلال العمليات الأخيرة من تدمير عدد من العربات القتالية والدراجات البخارية التابعة لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الاستيلاء على أربع مركبات عسكرية بحالة جيدة في منطقة أم بدة غربي أم درمان.

وفي سياق العمليات العسكرية في ولايات أخرى، أفاد الجندي بأن الجيش السوداني، بمشاركة القوات المشتركة وجهاز المخابرات العامة والشرطة، يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث بدأت الميليشيات في التراجع وفقدان قدرتها القتالية تدريجيًا.