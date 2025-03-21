سكرتير بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام "اليوم الجمعة" مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور كل من المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية

حيث تابع السكرتيرالعام المساعد سيرالعمل بالمشروع ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق،بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج،واستمع لعرض موجز عن مستجدات الأعمال بالمشروع ،تضمن الإشارة إلى نقل دفعة الاستقبال إلى عنابر الإنتاج المنتظر التبشير بها نهاية مارس الجاري بقوة 24 ألف طائراً إلى عنبر الألماني لإنتاج البيض الأبيض ، فيما تم حجز دفعة جديدة 21 أبريل المُقبل ، بقوة 20 ألف طائراً أبيض في عنبر الاستقبال القديم

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كما تفقد السكرتير العام المساعد أعمال النظافة والتأهيل التي تمت بالمنطقة الخلفية لمصنع العلف ضمن إجراءات التحسين البيئي للمكان والتخلص من المياه الراكدة والحشائش وإضافة مساحات جديدة يمكن استغلالها كتوسعات للمصنع مستقبلاً ، حيث تم التأكيدعلى تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة، لضمان توفره للمواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة.