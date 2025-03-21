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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجفالى يبأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي في الزمالك

أحمد الجفالى
أحمد الجفالى
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

بدأ التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.


وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

عودة حمدى

انتظم محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.


وكان اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الجونة في كأس عاصمة مصر، قبل أن يطمئن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب، ليشارك في مران اليوم بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

تدريبات تأهيلية

أدى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.
وخاض اللاعبان تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقاً للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.
 

فقرة بدنية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.


وقام الجهاز الفي بقيادة البرتغالي بيسيرو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات بدنية وتأهيلية تحت قيادة مايكل جوزيه مدرب الأحمال، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

تصريحات بنتايج

قال المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة.


وقال بنتايج في تصريحات للمركز الإعلامي :" المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتاً طويلاً وكانت سهلة، سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم".


وأضاف اللاعب :" حب جماهير الزمالك لي  والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد عقدي مع الفريق".


وتحدث بنتايج عن طموحاته مع الفريق قائلاً:" أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة، لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء، والزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها ".


واختتم اللاعب قائلاً:"أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".


 

أحمد الجفالي الزمالك بتروجت كأس عاصمة مصر محمد حمدي عبد الله السعيد

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