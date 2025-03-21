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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 271 مخالفة تموينية لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص الوزن بالجيزة

حملة تموينية
حملة تموينية
أحمد زهران

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على التقرير المقدم من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 15/3/2025 حتى 19/3/2025 وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان . 

 
وأوضح التقرير أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخالفات التموينية والمضبوطات شملت 319 شيكارة دقيق بلدي مدعم و7145 علبة سجائر متنوعة و133 بطاقة تموينية و100 كيلو لحوم ومصنعات لحوم.


كما تضمن التقرير تحرير 271 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب تحرير 81 محضراً للأنشطة التموينية شملت حيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغيرها من المخالفات.


وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الرقابية المشددة لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

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