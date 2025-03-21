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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إش إش.. رجب الجريتلي يطلق إش إش ويواجه مختار بعد اكتشاف الحقيقة

اش اش
اش اش
شروق سلامة

شهدت أحداث حلقة اليوم من مسلسل “إش إش” تطورات درامية مفاجئة قلبت مجرى الأحداث بالكامل، حيث اكتشف رجب الجريتلي الحقيقة الصادمة التي أخفتها عنه إش إش طوال الوقت، وهي أن الطفل الذي اعتقد أنه ابنه ليس طفله، بل هو ابن مختار، هذا الاكتشاف جعل رجب يدخل في حالة من الصدمة والغضب، ما دفعه إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه وهو طلاق إش إش.

رجب الجريتلي يواجه مختار.. وإنكار ثم اعتراف صادم

بعدما تخلّى عن إش إش، قرر رجب الجريتلي أن يواجه مختار بنفسه ويطلب منه تفسيرًا لما حدث، ورغم محاولات مختار في البداية إنكار أي علاقة له بالأمر، إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت عندما كشف  لشادية بعد تصالحه مع رجب أنه كان على علم بكل شيء منذ البداية. لم يكتفِ مختار بذلك، بل أظهر عدم ندمه على أفعاله.

اكتشاف خطير يهدد مصير إش إش

وفي خضم هذه الصراعات، حدثت مفاجأة أخرى هددت مستقبل إش إش بالكامل، حيث اكتشف خال مختار الهاتف الذي كانت تستخدمه إش إش للتواصل مع الضابط. 

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:
‏    •    ON TV.
‏    •    Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:
    •    مي عمر (إش إش)
    •    ماجد المصري
    •    خالد الصاوي
    •    شيماء سيف
    •    محمد الشرنوبي
    •    إدوارد
    •    انتصار
    •    ندى موسى
    •    دينا
    •    طارق النهري
    •    هالة صدقي
    •    وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

اش اش مي عمر رحب الجريتلي

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