محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الأحياء

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجريد للطرق والمحاور .



استهدفت حملات النظافة شوارع الإصلاحية وأبو قتادة و الشمس و خوقو وميدان الرماية وشارع القومية العربية و المنصورية و اللبيني وشارع مشرف ومساكن كفر الجبل وترعة الزمر وأعلى محور عمرو بن العاص والتحرير وأرض اللواء و الأقصر مع شارع الإمام الغزالي وشارع و بجوار تقاطع الاعتماد و السوق و البصراوي و البوهي وأسفل مترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر وذلك بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية والعجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية والدقي .



أكد المحافظ استمرار الجهود الميدانية لمتابعة النظافة العامة وتحسين كفاءة النظافة لإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق.

شهدت الحملات متابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.