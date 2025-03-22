مصدر القوة والرحمة.. النقابة العامة للأطباء تهنئ الأمهات بعيدهن

تقدمت نقابة الأطباء، بأسمى معاني التقدير والاحترام لأمهات الأطباء، بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، مؤكدة أنهن قدّمن أعظم التضحيات ودعمن أبناءهن؛ ليكونوا سندًا لصحة المجتمع وحياة المرضى.

وقالت الأطباء في بيان لها: نحتفي بكل طبيبة وأم، توازن بين رسالتها الإنسانية في رعاية المرضى ودورها العظيم في بناء أسرة قوية مُفعمة بالحب والعطاء.

وأضافت النقابة العامة: إلى الأمهات الطبيبات، كل عام وأنتن القوة التي لا تنهزم، والتضحية التي لا تُقدّر، والحب الذي لا ينضب، وأنتن مصدر القوة والرحمة.

واختتمت بيانها: كل عام وأنتن بصحة وسعادة، عيد أم سعيد لكل الأمهات العظيمات.