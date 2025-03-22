قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

خلال الساعات الماضية ، حذفت الفنانة ميرنا نور الدين الصور التي تجمعها بزوجها مدرب اللياقه البدنية ، عبر تطبيق انستجرام ، وهو ما أثار جدلًا .

واشارت بعض المصادر الى أن حذف الصور بسبب انفصال الثنائي ، بعد أقل من عام من زواجهما .

ونجحت ميرنا نور الدين هذا العام فى تحقيق نجاح كبير من خلال مسلسلاتها ، حيث خاضت الماراثون الرمضاني بعملين وهما " فهد البطل ، والتى جسدت من خلاله دور كناريا ، سائقة تروسيكل ، تقوم بنقل بواقي قطع الرخام .

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

إما ثاني الاعمال هو مسلسل “ فى لحظة ” من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جلا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.