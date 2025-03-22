ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر سيشهد تغيرات ملحوظة بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة مع برنامج "صباح البلد" أنه من المتوقع أن يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في درجات الحرارة خلال الأيام التالية.

تفاصيل توقعات درجات الحرارة

القاهرة الكبرى: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية.

كما تشهد باقي المناطق في مصر أيضًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ولكن تظل الأجواء معتدلة نسبيًا في معظمها.

و تتابع هيئة الأرصاد الجوية عن كثب حالة الطقس وتقوم بتحديث التوقعات بشكل مستمر لضمان إعلام المواطنين بأحدث التطورات.