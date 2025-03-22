مرملة وبتدوب.. طريقة عمل رموش الست الشيف

تعتبر رموش الست، أو ما يُعرف بعيون الشهد، هي حلوى شرقية تتميز بقوامها المرمل ومذاقها اللذيذ.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة مميزة لهذه الحلوى، بطعم مرمل وتذوب في الفم، وتكفي لحوالي 5 أشحاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل رموش الست

طريقة عمل رموش الست

مكونات طريقة عمل رموش الست:

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السمن أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة (125 جرام).

نصف كوب من السكر البودرة (77 جرام).

2.5 ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

بيضة واحدة + بياض بيضة.

2 عبوة فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

لوز أو فستق للتزيين (اختياري).



لتحضير الشربات (القطر):

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا (اختياري).

طريقة عمل رموش الست



طريقة تحضير رموش الست:

ـ لتحضير الشربات: في قدر على نار متوسطة، اخلطي الماء والسكر حتى يذوب السكر تمامًا.

ـ عند الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 7-10 دقائق حتى يسخن قليلاً.

ـ أضيفي ماء الورد أو الفانيليا، ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

ـ لتحضير العجينة: في وعاء كبير، اخلطي السمن أو الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ أضيفي البيضة وبياض البيضة والفانيليا، واخفقي جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ـ في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، السميد، جوز الهند، البيكنج بودر، ورشة الملح.

ـ أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط السمن والسكر، واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ لتشكيل الخبز: سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ـ خذي قطعة صغيرة من العجينة، شكليها على هيئة إصبع أو بيضاوية.

ـ ضعيها على صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

ـ اضغطي برفق على كل قطعة وضعي فوقها حبة لوز أو فستق للتزيين.

ـ اخبزي القطع في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ التشريب بالشيرة: بمجرد إخراج رموش الست من الفرن، اغمسيها مباشرة في الشيرة الباردة لبضع ثوانٍ، ثم ضعيها على رف لتصفية الفائض.

ـ نترك رموش الست تبرد تمامًا قبل التقديم، ويمكن رش القليل من جوز الهند المبشور على الوجه لإضافة نكهة.