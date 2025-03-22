عيار 21 يفوق التوقعات.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا، حيث لامس سعر عيار 21 4,300 جنيه خلال التعاملات ، مما يعكس استمرار التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الذهب المحلي والعالمي.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس، خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام 2025، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.

سعر الذهب 22/3/2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعات ملحوظة على النحو التالي:

عيار 24: 4,903 جنيهات.

عيار 21: 4,290 جنيهًا.

عيار 18: 3,677 جنيهًا.

عيار 14: 2,860 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 34,320 جنيهًا.

وتعكس هذه الأرقام القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، والتي جاءت نتيجة لصعود المعدن عالميًا بسبب زيادة عمليات الشراء من قبل المستثمرين والبنوك المركزية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الجرام 3,668.5 جنيه للبيع و3,651.5 جنيه للشراء، وذلك دون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

ويعد عيار 18 من أكثر الأعيرة تداولًا في بعض المناطق، نظرًا لجمال تصميماته وسعره الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 هو الأكثر تداولًا بين المصريين سواء للزينة أو الاستثمار، وقد بلغ سعره اليوم 4,280 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء.

ومع إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، قد يتراوح سعر الجرام بين 4,400 و4,500 جنيه، حسب كل محل صاغة،/ وتختلف المصنعية من محل لآخر، وعادة ما تتراوح بين 100 و 250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم السبت

مع تعاملات السبت 22 مارس 2025، استمرت أسعار الذهب في مصر في تحقيق مكاسب جديدة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.

وبلغ سعر الذهب الفوري مستوى قياسيًا جديدًا حيث ارتفع بنسبة 27% خلال 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

كما شهد السوق العالمي إقبالًا متزايدًا من البنوك المركزية، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب خلال العام الماضي، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري، بعدما أضاف 90 طنًا من الذهب إلى احتياطياته.

هل ارتفع سعر الذهب اليوم؟

نعم، سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم، مدعومًا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الطلب الاستثماري.

وبلغت أسعار العقود الفورية للذهب عالميًا 3,021.32 دولار للبيع و3,021.03 دولار للشراء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى 3,054.10 دولار.

سعر الذهب اليوم عالميًا وتأثيره على السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,057.21 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع قليلًا،

وتأتي هذه القفزة في ظل تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، مما يعزز من جاذبية الذهب.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، حيث تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

وكلما زادت نسبة المعادن الأخرى في المشغولات، قل قيراط الذهب، وهو ما يؤثر على السعر النهائي، وتعد الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، هي الوحدة الأساسية لقياس الذهب في الأسواق العالمية.

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