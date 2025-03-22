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أحمد السقا: تامر حسني أنقذني في موقف لا يُنسى خلال تصوير "ولد الغلابة"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا: تامر حسني أنقذني في موقف لا يُنسى خلال تصوير "ولد الغلابة"

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد القاضي

كشف النجم أحمد السقا، عن موقف إنساني لا يُنسى جمعه بالفنان تامر حسني، مؤكدًا أنه سيعيش ويموت ولن ينسى ما فعله تامر معه أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "ولد الغلابة"، موضحًا أنه كان من المفترض أن يشارك زميل آخر في مشهد مهم، لكنه اعتذر فجأة في السادسة صباحًا، مما وضع فريق العمل في مأزق كبير، خاصة أن تكلفة المشهد وصلت إلى 3 ملايين جنيه.
 

وأضاف احمد السقا، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه كان يبحث عن حل سريع، وقال: "كنت بلعب في التليفون وأول اسم طلع لي كان تامر حسني.. كلمته فورًا وقلت له الموقف، فاجئني برده السريع، وقالي نص ساعة وهكون عندك"، موضحًا أنه تامر حسني وصل في الوقت المحدد وأنقذ الموقف.

وعلق أحمد السقا، على الشائعات التي تحدثت عن خلاف بينه وبين تامر حسني أثناء فيلم "الفلوس"، نافيًا هذا الأمر تمامًا، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء فهم بسبب بوستر دعائي غير رسمي صممه بعض المعجبين، مضيفًا: "أنا وتامر أصحاب جدًا وأحيانًا بروح الأستوديو وأغني معاه"، موضحًا أنه يفتخر بالظهور كـضيف شرف في الأعمال الفنية، واصفًا الأمر بأنه "وسام على صدر أي فنان".

 

أحمد السقا النجم أحمد السقا تامر حسني مسلسل ولد الغلابة

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