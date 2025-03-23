مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2025

تفصلنا أيام قليلة على اقتراب عيد الفطر 2025، حيث تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر.

موعد عمل المخابز في العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إجازة المطاحن والمخابز وآلية تنظيم العمل خلال تلك الفترة؛ لضمان توفير الخبز والسلع الأساسية دون نقص.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم منح المطاحن التموينية، سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص إجازة رسمية لمدة 4 أيام متتالية تبدأ من يوم 30 مارس وتستمر حتى 2 أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمطاحن التي تفضل استمرار العمل وعدم الحصول على إجازة فيجب عليها إخطار مديرية التموين المختصة قبل موعد الإجازة بحد أقصى يوم 24 مارس 2025 ليتم التنسيق مع شركة «سمارت» المسؤولة عن نظام الكروت الذكية لضبط الحصص التموينية ومتابعة سير العمل.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ مواعيد غلق المحلات في عيد الفطر ستكون في الثانية صباحًا على مدار أيام إجازة العيد، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2025، وتشمل مواعيد الغلق، المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات.

وأضاف «قاسم» في بيان صحفي، أن مواعيد غلق الورش ستكون في العاشرة مساءً، باستثناء محطات الوقود والورش على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى أن هناك أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر، وهي خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات.

وأشار إلى وجود بعض الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، وهي «السوبر ماركت والمخابز والبقالة والصيدليات»، كما سيجري مراعاة عمل بعض الأنشطة في الفترة المسائية مثل «محلات الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة»، وذلك للتيسير على المواطنين وأصحاب المحلات.

وكشفت الحسابات الفلكية، أنّ عيد الفطر 1446 هجريًا، أن من المقرر يأتي عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025، ولكن دار الإفتاء المصرية، تستطلع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1446هـ، ويكون هذا الموعد الرسمي لـ عيد الفطر 2025، ومن ثم يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 بعد إعلان رؤية هلال شهر شوال، ولكن تكون إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام متتالية للعاملين في القطاعين العام والخاص وطلاب المراحل التعليمية.



موعد عيد الفطر 2025

يحصل الموظفون على إجازة عيد الفطر المبارك، وتعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

ويجب انتظار رؤية دار الإفتاء المصرية، حيث تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس.

وتستطلعَ دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ويكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد 30 مارس 2025 إذا تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

فإذا تحقق ذلك؛ تُعلن دار الإفتاء المصرية، أن يوم الأحد الموافق الثلاثين ن شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، وإذا لم تتحقق رؤية هلال شهر شوال فيكون شهر رمضان 30 يوماً ويكون أول أيام شهر شوال هو الاثنين الموافق 31 مارس 2025.

وقال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

ووفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيظهر في السماء فوق مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما يختلف ظهوره في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد 30 مارس.

ومن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

ومع ذلك، فإن بعض الجهات قد تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

ويطلق البعض على عيد الفطر في بعض الدول العربية اسم العيد الصغير 2025، نظرا لأيامه الأقل من عيد الأضحى، وهو 3 أيام.

وتبدأ مظاهر العيد بترديد تكبيرات الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يليها أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة صباح يوم الأحد 30 مارس.

وبعد الصلاة، يتبادل الأشخاص التهاني، وتبدأ أجواء الفرح بتوزيع العيديات على الأطفال وتحضير الحلويات التقليدية مثل الكعك والبسكويت.

وتحدد توقيتات الصلاة وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث تختلف من مدينة إلى أخرى، كما تقام الاحتفالات العائلية خلال هذا اليوم، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

وستكون صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، حيث يتم تحديد توقيت الصلاة وفقًا لمواقيت شروق الشمس في كل مدينة.

وفي القاهرة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.