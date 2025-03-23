العثور على رضيعة داخل شنطة وسط الزراعات بالقليوبية.. والأهالي يتعهدون برعايتها

عثر أهالي قرية ميت العطار التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية على رضيعة حديثة الولادة ملقاة داخل الزراعات، وكانت تصرخ، فأخذتها إحدى العائلات بالقرية.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على طفلة حديثة الولادة داخل شنطة ملقاة وسط الزراعات بقرية ميت العطار التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتبين أن الطفلة حديثة الولادة ما زال الحبل السري متصلًا بها، وكانت ملفوفة داخل ملاءة وملابس قديمة، وموضوعة داخل شنطة.

تقديم الرعاية للطفلة

قام الأهالي بعرضها على طبيب وتقديم كافة سبل الرعاية لها، وتعهدوا برعايتها حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.