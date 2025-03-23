بيان عاجل من حماس بعد استشهاد القيادي صلاح البردويل في غزة

نعت حركة حماس اليوم الأحد، عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل الذي استشهد في غارة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس.

وقالت الحركة في بيان لها: "تحتسب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عند الله شهيدها القائد المجاهد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأضافت أن البردويل استشهد "في عملية اغتيال صهيونية غادرة، أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، إلى جانب زوجته الفاضلة، خلال قصف صهيوني غادر استهدف غرب مدينة خانيونس، ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة".

وتابع البيان: "لقد كان الشهيد الدكتور صلاح البردويل علمًا من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني، ورمزًا في الصدق والثبات والتضحية، لم يتخلّف يوماً عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتاً على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في أحبّ الليالي إلى الله".



وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن استشهاد 634 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1172 آخرين منذ استئناف إسرائيل هجومها الثلاثاء.

وأضاف بيان الوزارة الصادر السبت أن عددًا من الشهداء لا يزالون "تحت الأنقاض وفي الشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وانهار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في غزة صباح الثلاثاء، حيث شنت إسرائيل غارات دامية على أنحاء القطاع.

