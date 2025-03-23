إيران: لم يعد ممكنًا التفاوض مع واشنطن ما لم تتغير بعض الأمور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، على أنه لم يعد ممكنا التفاوض مع واشنطن ما لم تتغير بعض الأمور ولا يمكن إحياء الاتفاق النووي بصيغته الحالية.

واسترسل: طهران تتبنى نهجًا ثابتًا بأن تكون المفاوضات مع واشنطن غير مباشرة.

ويأتي هذا التصعيد بعدما اتهم ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح يوم 21 مارس 2025، طهران، بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما ردت عليه إيران برفض تام لهذه الادعاءات، واعتبارها محاولة لإبعاد الأنظار عن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.