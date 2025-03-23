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عيد الفطر 2025.. موعد الإجازة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عيد الفطر 2025.. موعد الإجازة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص
إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص
ياسمين القصاص

في آخر أسبوع من شهر رمضان 2025، يبدأ الموظفون في مصر البحث بشكل متزايد عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث تعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل في القطاعين العام والخاص. 

الحكومة المصرية تحدد موعد عيد الفطر المبارك 2025 وعدد أيام الإجازات - المساء الاخباري
إجازة عيد الفطر المبارك

متى تبدأ إجازة عيد الفطر 2025؟

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض موعد بدء إجازة عيد الفطر وعدد أيامها في مختلف القطاعات.

واستنادا إلى الحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 29 مارس، في حين يتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر، وهو اليوم الذي تبدأ فيه الإجازة الرسمية في جميع القطاعات.

وفي إطار قانون العمل، يحصل العاملون في القطاع الخاص والبنوك على إجازة مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر. 

وقد يتم استثناء بعض القطاعات الحيوية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، حيث يتم تعويض الموظفين ماليا أو منحهم أيام راحة بديلة.

تأكيد موعد عيد الفطر 2025

لتأكيد موعد عيد الفطر، أعلن معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد الاقتران يوم السبت 29 مارس 2025، في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أنيرى الهلال في كل من:

  • مكة المكرمة لمدة 7 دقائق
  • القاهرة لمدة 11 دقيقة
إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص
عيد الفطر المبارك

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

وبناءا على الحسابات الفلكية، سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو بداية الإجازة الرسمية في مصر.

ويحصل موظفو الحكومة والبنوك على عطلة رسمية خلال عيد الفطر، في حين قد تستمر بعض القطاعات الحيوية في العمل مع توفير تعويض مالي أو أيام راحة بديلة للعاملين بها، وفقا لقانون العمل المصري.

موعد عيد الفطر
عيد الفطر المبارك

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

ويستفيد الموظفون في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من إجازة تمتد لـ 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، تشمل هذه الإجازة:

 - العاملين في البنوك
 - العاملين في المؤسسات الحكومية
 - المدارس والجامعات
 - موظفي الشركات الخاصة

الإجازات الرسمية في مصر 2025 

 - عيد الفطر: الأحد 30 مارس 2025

 - إجازة عيد الفطر: الإثنين 31 مارس 2025

 - عيد شم النسيم: الإثنين 21 إبريل 2025

 - عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 إبريل 2025

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