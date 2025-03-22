إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتزايد البحث حول موعد إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص ، وكذلك للطلاب، كما تتردد التساؤلات حول ما إذا كان العيد سيوافق يوم الأحد أم الاثنين بعد بيان معهد الفلك الدولي الصادم.

موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيولد في الوقت المحدد فلكيًا، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

مدة إجازة عيد الفطر 2025

مع حلول العيد، يتزايد الاهتمام بعدد أيام الإجازة الرسمية التي سيتم منحها للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب، حيث تعد هذه الإجازة فرصة للاستراحة بعد شهر من الصيام والعبادة.

مدة إجازة عيد الفطر 2025

ومع اقتراب هذه المناسبة المباركة، تتزايد التساؤلات حول عدد أيام الإجازة ومدتها، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مما يجعل العيد فرصة مثالية للراحة والاستجمام بعد شهر كامل من الصيام والعبادة.

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عيد الفطر فلكيًا 2025

أكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

عيد الفطر 2025.. الحسابات الفلكية وتوقعات موعد العيد

وفقتا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيظهر في السماء فوق مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما يختلف ظهوره في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد 30 مارس.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. كم يومًا؟

تعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

مع ذلك، فإن بعض الجهات قد تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

العيد الصغير 2025

يطلق البعض على عيد الفطر في بعض الدول العربية اسم العيد الصغير 2025، نظرا لأيامه الأقل من عيد الأضحى ، وهو 3 أيام.

وتبدأ مظاهر العيد بترديد تكبيرات الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يليها أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة صباح يوم الأحد 30 مارس.

وبعد الصلاة، يتبادل الأشختص التهاني، وتبدأ أجواء الفرح بتوزيع العيديات على الأطفال وتحضير الحلويات التقليدية مثل الكعك والبسكويت.

أول أيام عيد الفطر 2025.. موعد الصلاة والاحتفالات

أول أيام عيد الفطر 2025 يعتبريومًا استثنائيًا، حيث يحرص الكثبر على بدء يومهم بأداء صلاة العيد، التي تُقام في المساجد والساحات المفتوحة.

وتحدد توقيتات الصلاة وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث تختلف من مدينة إلى أخرى، كما تقام الاحتفالات العائلية خلال هذا اليوم، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

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موعد صلاة العيد

ستكون صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، حيث يتم تحديد توقيت الصلاة وفقًا لمواقيت شروق الشمس في كل مدينة.

في القاهرة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.قبل ساعة واحدة



متى تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2025؟

تحدد الحكومة سنويًا موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 2025 وفقًا لما تقره الحسابات الفلكية وقرار مجلس الوزراء.

تبدأ الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي يوم الأحد 30 مارس، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل، لمدة ثلاثة أيام متتالية بحسب موقع رئاسةى الجمهورية.

وقد تمتد العطلة في بعض المؤسسات ليشمل يومي الأربعاء والخميس، مما يمنح الموظفين فرصة للاستمتاع بعطلة طويلة قد تصل إلى 9 أيام عند احتساب عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

ما هي مواعيد عيد الفطر المتوقعة في 2025؟

يختلف موعد عيد الفطر 2025 من دولة إلى أخرى بناء على طرق تحري الهلال، ففي حين تعتمد بعض الدول على الحسابات الفلكية لتحديد موعد العيد، فإن دولًا أخرى تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة.

ومع ذلك، فإن الحسابات الفلكية تؤكد أن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد في أغلب الدول الإسلامية، باستثناء بعض الدول التي قد يختلف فيها الموعد وفقًا لطرق الرصد المعتمدة.

إجازة عيد الفطر 2025

تعتبر إجازة عيد الفطر 2025 فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة، حيث يحرص الكثيرون على استغلال العطلة للسفر إلى المدن الساحلية أو زيارة الأقارب والأصدقاء.

مع اقتراب عيد الفطر 2025، تتزايد التساؤلات حول موعد العيد ومدى إمكانية تمديد الإجازة 9 أيام، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن يوم الأحد 30 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد، وستبدأ الإجازة الرسمية من هذا اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام وفق ما أعلن موقع رئاسة الجمهورية في خرطية اجازات العام 2025، وقد يكون أول أيام العيد الاثنين ويتوقف ذلك على نتيجة الرؤية الشرعية التي ستعلن عنها دار الإفتاء



"الفلك الدولي" يحدد أول أيام عيد الفطر

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا علميًا حول موعد عيد الفطر 1446 هـ، مستندًا إلى المعطيات الفلكية الحديثة.

وأوضح المركز، في تقريره الصادر تحت عنوان "تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الفطر 1446 هـ"، أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى الهلال يوم السبت 29 مارس 2025م، ولكن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون مستحيلة في شرق العالم، وغير ممكنة في بقية الدول الإسلامية، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو تقنيات التصوير الفلكي المتطورة.

استحالة رؤية الهلال في معظم أنحاء العالم

أشار مركز الفلك الدولي، ومقره في أبوظبي، إلى أنه حتى باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال ستكون ممكنة فقط من وسط وشمال القارة الأميركية، لكنها ستظل صعبة للغاية من شرق القارة الأمريكية، أما بالعين المجردة، فلا يمكن رؤية الهلال إلا من مناطق محدودة في المحيط الهادي غرب الولايات المتحدة.

تفاصيل الحسابات الفلكية للهلال في بعض المدن

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المركز، فإن موقع الهلال وقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والعالمية سيكون كالتالي:

جاكرتا: يغيب القمر قبل غروب الشمس بـ6 دقائق، ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة.

مسقط: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ5 دقائق، بعمر ساعة و48 دقيقة، وبُعد 1.5 درجة عن الشمس.

مكة المكرمة: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ8 دقائق، بعمر 3 ساعات و28 دقيقة، وبُعد 2.2 درجة عن الشمس.

عمّان والقدس: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ11 دقيقة، بعمر 3 ساعات و55 دقيقة، وبُعد 2.3 درجة عن الشمس.

القاهرة: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ11 دقيقة، بعمر 4 ساعات و17 دقيقة، وبُعد 2.4 درجة عن الشمس.

الرباط: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ19 دقيقة، بعمر 8 ساعات و5 دقائق، وبُعد 3.8 درجة عن الشمس.

أمستردام: يغيب القمر بعد غروب الشمس بـ24 دقيقة، بعمر 6 ساعات و49 دقيقة، وبُعد 3.5 درجة عن الشمس.

المعايير العلمية تؤكد استحالة رؤية الهلال

أكد المركز أن رؤية الهلال في هذه المناطق ستكون غير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب، حيث إن جميع هذه المواقع لا تتجاوز الحد الفاصل "دانجون"، الذي ينص على أن رؤية الهلال مستحيلة إذا كان بُعده عن الشمس أقل من 7 درجات.

كما أشار إلى أن جميع المعايير الفلكية، مثل معيار "إلياس"، و"يالوب"، و"مرصد جنوب إفريقيا الفلكي"، ومعيار "عودة"، تؤكد استحالة رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس.

اختلاف الدول في تحديد بداية العيد

وفقًا لمركز الفلك الدولي، فإن الدول التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال ستكمل عدة رمضان 30 يومًا، وسيكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس 2025.

لكن نظرًا لأن الاقتران سيحدث يوم السبت قبل غروب الشمس، وهناك دول تعتمد على الحسابات الفلكية، فمن المحتمل أن تعلن بعض الدول بدء العيد يوم الأحد 30 مارس.

التقنيات الحديثة لا تستطيع رصد الهلال في هذا اليوم

أكد المركز أن حتى أحدث تقنيات التصوير الفلكي، مثل كاميرات CCD فائقة الدقة، التي يمكنها رصد الهلال في وضح النهار، لن تتمكن من رصد الهلال يوم السبت.

يرجع ذلك إلى أن بُعد القمر عن الشمس سيكون بين 1.5 إلى 3 درجات، وهي قيمة غير كافية لرصده حتى بأقوى التقنيات

أما بالعين المجردة، فلم يثبت في التاريخ الفلكي أن أحدًا تمكن من رؤية الهلال عندما كان بُعده عن الشمس أقل من 7.6 درجة، كما لم يثبت رصده بالتلسكوب عندما كان بُعده أقل من 6 درجات.

كسوف شمسي يؤكد استحالة رؤية الهلال

أوضح المركز أن الكرة الأرضية ستشهد كسوفًا جزئيًا للشمس ظهر يوم السبت 29 مارس، وسيكون مرئيًا في بعض أجزاء العالم العربي، مثل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس.

وأكد أن هذا الكسوف يُعد دليلًا علميًا واضحًا على استحالة رؤية الهلال في ذلك اليوم أو بعده بساعات قليلة.